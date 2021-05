TVL Nieuws, 21 mei 2021

Na elf dagen is er een eind gekomen aan de conflicten tussen Israël en de Palestijnen. In de Gaza-strook zijn er 232 doden gevallen, in Isräel 12. De wapenstilstand is er gekomen door bemiddeling vanuit het buitenland door onder andere de president van Egypte. De Hasseltse Maaike Machiels studeert in Tel Aviv en reageert opgelucht op het staakt-het-vuren. Al is het wel afwachten, want de wapenstilstand is slechts een tijdelijke oplossing, klinkt het.