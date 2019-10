TVL Nieuws, 21 oktober 2019

- Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat wolven in Limburg beter beschermen nadat wolvin Naya is doodgeschoten. Demir is ook kritisch voor drijfjachten op everzwijnen en gaat die herbekijken. In Heusden-Zolder reed een automobilist in één klap 19 everzwijnen dood.- Moordverdachte Lei Beaumont pleegt zelfmoord in zijn cel na een emotionele getuigenis van zijn dochter voor het hof van assisen. Beaumont stond terecht voor de moord op zijn ex-vrouw Jose Widdershoven waarvoor hij eerder bij verstek werd veroordeeld tot levenslang. Volgens zijn dochter was hij een tirannieke gewelddadige man die de moord op zijn ex lang op voorhand aankondigde. - De Turkse inval in Syrië zorgt voor verdeeldheid in Houthalen-Helchteren. De Turkse schepenen Mustafa Aytar en Muhammed Oktay geven openlijk steun aan de aanvallen op de Koerden. Volgens de oppositie kan dat niet in een gemeente waar honderden Koerden wonen. - En we trekken het bos in om met twee kenners paddenstoelen te plukken, al doe je dat best niet op eigen houtje, want het is gevaarlijk en het is verboden.