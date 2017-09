TVL Nieuws, 21 september 2017

Het is zo goed als onmogelijk om een schadevergoeding te krijgen voor de ravage die almaar meer everzwijnen aanrichten in Limburgse tuinen. Tegelijkertijd vormt de enorme toename van everzwijnen in onze provincie mogelijk een grote bedreiging voor de economie. Reden is de Afrikaanse varkenspest die momenteel in Polen woedt. Als de pest naar hier overwaait, kunnen de everzwijnen in onze provincie de ziekte overdragen naar varkens in de vleesindustrie.