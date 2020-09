TVL Nieuws, 21 september 2020

Gisterenavond rond middernacht is er een zwaar ongeval gebeurd op de Universiteitslaan in Hasselt. Een man is daarbij om het leven gekomen, een vrouw raakte levensgevaarlijk gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de wegenwerken op de Universiteitslaan, tussen de Kinepolis en de Universiteitscampus in Diepenbeek. Om een nog onbekende reden ging de auto daar van de weg en belandde in een diepe gracht. De hulpdiensten werden opgeroepen om de slachtoffers uit de gracht te halen. Voor de man kwam alle hulp te laat, hij overleed ter plaatse. De vrouw is in kritieke toestand afgevoerd.