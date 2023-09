TVL Nieuws, 21 september 2023

- In minder dan 25 jaar tijd verdubbelt het aantal mensen met dementie in Limburg. Nergens anders is de groei zo groot als in onze provincie. En dat vraagt om een nieuwe aanpak in de gezondheidszorg. - De vijf grote studentenverenigingen in Limburg organiseren voor het eerst een info-avond voor hun ouders. Na de dood van Sanda Dia willen ze laten zien dat het bij studentenverenigingen ook anders kan dan hoe het eraan toe ging bij Reuzegom.- Is de taalstrijd binnenkort terug in Voeren? Het gemeentebestuur legt de vrees voor een Franstalig overwicht in de OCMW-raad op de tafel van de federale regering.- Limburg heeft nood aan bijna 500 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Groep Bruno begint zelf met een kinderdagverblijf. Een aantal plaatsen zijn voorbehouden voor eigen werknemers.- En de handelaars van Bilzen en Hoeselt voeren campagne voor de nieuwe naam van de fusiegemeente.