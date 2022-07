TVL Nieuws 22-07-2022

In liefst zes straten in Lanaken komt er op 1 januari een trajectcontrole. Het beheer is in handen van een privéfirma die 29 euro per snelheidsovertreding int. In heel wat gemeenten ligt de trajectcontrole door de firma TaaS onder vuur. Het zou om geldgewin gaan in plaats van verkeersveiligheid. Lanaken haalt de lont uit het kruitvat door de beslissingsmacht over verkeersremmende maatregelen in eigen handen te houden.