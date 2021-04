TVL Nieuws, 22 april 2021

- Een personeelslid van de Colruyt in Sint-Truiden wordt op zijn gezicht geslagen en zijn auto wordt met stenen bekogeld nadat hij een klant vraagt om zijn kar te ontsmetten. Personeel van de grote supermarktketens klaagt aan dat ze dagelijks geconfronteerd worden met geweld en agressie van klanten die weigeren om de coronamaatregelen na te volgen.- Het ziekenhuis Oost-Limburg stuurt hartpatiënten terug naar huis. De bedden liggen vol met covid-patiënten.- Burgemeester Wim Dries roept de fans van Racing Genk op om de coronamaatregelen na te leven wanneer KRC zondag de beker wint. In Genk kleuren de fonteinen nu al blauw.- De Limburgse wolvenroedel staat voor uitbreiding. Wolvin Noëlla is opnieuw drachtig.- En een Noord-Limburgse ondernemer schenkt Kevin uit Lommel een nieuwe go-cart om het trauma te helpen verwerken nadat hij in elkaar werd geslagen door vijf jongeren.