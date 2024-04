TVL Nieuws, 22 april 2024

In Zonhoven protesteren buurtbewoners tegen de bouw van een Evangelisch gemeenschapscentrum. Een bos moet wijken én de bewoners zijn bezorgd over het extra verkeer in de rustige woonwijk. In principe zijn de vergunningen goedgekeurd en kan de bouw starten, al hebben de bewoners wel een advocaat onder de arm genomen. De buurt hoopt alsnog een stokje voor de plannen te kunnen steken.