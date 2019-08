TVL Nieuws, 22 augustus 2019

De Limburgse heide staat volop in bloei. Door de regenval van de afgelopen weken ziet het landschap er helemaal paars uit. Maar ook het heidebeheer speelt hier een belangrijke rol in. Zo worden er in natuurgebied De Maten in Diepenbeek schapen ingezet, om de verbossing van de heide tegen te gaan. Hierdoor krijgen nieuwe plantjes ook de kans om te groeien.