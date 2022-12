TVL Nieuws, 22 december 2022

In Pelt is gisteravond een meisje van 10 omgekomen bij een verkeersongeval. Haar vader raakte zwaargewond. De twee werden aangereden toen ze de Hamonterweg in Neerpelt overstaken. De vader en zijn dochtertje lieten de hond uit. Rond 19.45 uur staken ze de weg over via het zebrapad ter hoogte van de Boelehoef. Beide wandelaars droegen fluokleding en ook de oversteekplaats is goed verlicht. Toch werden de voetgangers te laat opgemerkt en kwam het tot een aanrijding. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het 10-jarige meisje uit Pelt kwam alle hulp te laat. Haar 42-jarige vader raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de hond overleefde de klap niet. Later volgt meer in het TVL Nieuws