TVL Nieuws, 22 januari 2018

In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 januari werden op een landbouwbedrijf in Meerhout twee schapen gedood en een derde ernstig verwond. Alles wijst er op dat het hier om een wolvenaanval gaat. Het ziet ernaar uit dat wolvin Naya de eerste wolvenaanval op huisvee op Vlaamse bodem heeft uitgevoerd. Landschap vzw, de natuurvereniging achter het Meldpunt Wolven, stuurde onmiddellijk een vrijwilliger ter plaatse en bracht tegelijkertijd het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op de hoogte. Het INBO krijgt weliswaar gegevens van de GPS-tracks via de zender in de halsband van wolvin Naya, maar die gegevens komen met vertraging binnen. Bovendien zeggen die gegevens niet wat Naya aan het doen is. Schadevergoeding voor landbouwerSnel handelen was de boodschap, want het protocol vereist dat binnen de 24 uur DNA-stalen worden verzameld. Dat is niet alleen belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek, om deze wolvenaanval met zekerheid aan wolvin Naya te kunnen toeschrijven, maar ook voor de getroffen landbouwer: die kan immers alle schade vergoed krijgen door het Agenschap voor Natuur en Bos op basis van een onderbouwd schadedossier waarin moet aangetoond worden dat het hier wel degelijk om een wolvenaanval ging. Alles wijst op een wolvenaanvalVoorlopig wijst alles op een echte wolvenaanval: de manier waarop de schapen gedood zijn – met een halsbeet – en de bijna chirurgische precisie waarmee de aanvaller zich tegoed heeft gedaan aan één van de karkassen, maar ook wolvensporen die werden gevonden op de oever van een pas geruimde beek in de buurt. Het zal uiteindelijk het Agentschap voor Natuur en Bos zijn dat op basis van het volledige schadedossier en de wetenschappelijke bevindingen van het INBO een beslissing zal nemen. Huisvee 's nachts ophokkenVan nature hebben wolven een voorkeur voor wilde prooien zoals reeën en everzwijnen, maar die blijven uiteraard niet wachten op de wolf en maken zich met een snelvaart uit de voeten. Als het alternatief erin bestaat om een mak schaap aan te vallen, zal de opportunistische wolf in sommige gevallen voor dat laatste kiezen. Preventie is nog steeds de enige manier om nieuwe wolvenaanvallen op huisvee – in praktijk bijna altijd schapen – te voorkomen. In onze contreien betekent dat ’s nachts ophokken, zoals we ook kippen beschermen tegen vossen of steenmarters, of het plaatsen van stroomrasters rond schaapskuddes. Een meer geavanceerde manier is kuddebewaking door Roemeense herdershonden, maar dat is uiteraard niet weggelegd voor hobbylandbouwers die maar enkele schapen houden. Voor meer info over de wolf Naya, kan je terecht op de website www.welkomwolf.be Foto's: fotograaf Billy Herman