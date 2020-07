TVL Nieuws, 22 juli 2020

En we gaan nog even terug naar Alken, want in het woonzorgcentrum Cecilia genieten ze nog na van de komst van de koninklijke familie. Filip en Mathilde en hun kinderen hadden Cecilia uitgekozen omdat Alken zo zwaar getroffen werd door de eerste coronacrisis. Er stierven in het woonzorgcentrum alleen al 17 bejaarden. Het bezoek was dan ook een herdenkingsmoment, waarbij de koninklijke familie intens meeleefde met het verdriet. Filip, Mathilde en de 4 kinderen maakten indruk. Daar was iedereen het over eens.