- Eén dag nadat de wolven drie alpacas doodbeten, bijten ze weer een schaap dood in dezelfde omgeving. Natuur en Bos staat voor een raadsel waarom de wolven zo snel na elkaar toeslaan. De burgemeesters van Peer en Oudsbergen eisen subsidies voor beschermingsmaatregelen - De openbare aanklager eist 9 maanden celstraf tegen de man die medicinale cannabis levert aan de ongeneeslijk zieke Sofie in Maasmechelen. Volgens haar vader dankt Sofie haar leven aan de cannabisolie - Limburg heeft recht op meer overheidsinvesteringen. In haar verkiezingsmemorandum eist werkgeversorganisatie VOKA een groter deel van de koek - En de oproep om twee verschillende kousen te dragen wordt massaal opgevolgd. Duizenden Limburgers sympathiseren met wereld down syndroom dag