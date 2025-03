TVL Nieuws, 22 maart 2025

Europa moet fors investeren in drones in plaats van in F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat zegt althans Europees parlementslid Hilde Vautmans. En waar kan dat beter dan op DronePort in Sint-Truiden. Vautmans wil van DronePort hét Europese expertisecentrum maken voor dronetechnologie. En dat zou dan weer duizenden jobs kunnen creëren.