TVL Nieuws 23-07-2022

In Vlijtingen bij Riemst is een 29-jarige man voor dood achtergelaten na een bizar ongeval met vluchtmisdrijf. Een buurtbewoner vond het slachtoffer vanochtend in een plas bloed. Hij lag aan het einde van een meterslang spoor van bloed dat begon voor de deur van een café. De buurtbewoner kende de man en kon nog met hem spreken terwijl hij de hulpdiensten belde. Het slachtoffer is met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, eerst naar het AZ Vesalius in Tongeren en daarna naar het ZOL in Genk. Daar wordt hij in een kunstmatige coma gehouden. De man vecht nog voor zijn leven. Van de dader is geen spoor.