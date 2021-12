TVL Nieuws, 23 december 2021

In het gebouw van De Roxy in Sint-Truiden heeft een hevige brand gewoed. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De bewoonster van het appartement raakte zwaargewond en is naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek gebracht. Namiddag werd de brand ontdekt, er kwam veel rook uit de slaapkamer in het gebouw boven de bioscoop. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Maar de vrouw die in het appartement woont, raakte wel zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Meer info volgt.