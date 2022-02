TVL Nieuws, 23 februari 2022

- Op de E313 in Lummen botst een schoolbus achterop een vrachtwagen. De buschauffeur en begeleider raken zwaargewond, enkele kinderen worden ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. - De kinderen zitten op Sint-Ferdinand in Lummen. Omdat het ongeval zowel fysiek als mentaal een zware impact heeft, krijgen leerlingen en ouders extra begeleiding van een zorgteam.- Is de inval van Rusland in Oekraïne een oorlogsverklaring? Minister van staat Willy Claes geeft tekst en uitleg.- De verhoging van de drukke Kempische brug in Hasselt is gestart. Fietsers worden extra gewaarschuwd.- En een bedrijf uit Ham werft asielzoekers aan om landurig openstaande vacatures in te vullen.