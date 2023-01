TVL Nieuws, 23 januari 2023

En nog in Beringen is de strijd voor de gemeenteraadsverkiezingen al helemaal losgebarsten. Tijs Lemmens is er kandidaat-burgemeester. Hij daagt huidig burgemeester Thomas Vints uit. Dat maakte de schepen van Financiën en Sport bekend in het TVL Middagnieuws. Lemmens zal de lijst trekken van de lokale partij Voluit. Die behaalde zes zetels in 2018 en gaat als Team Voluit naar de verkiezingen. De grootste partij worden in Beringen en dan het burgemeesterschap opeisen: dat is de uitdaging voor 2024.