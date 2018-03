TVL Nieuws, 23 maart 2018

Bij de jaarlijkse grote lenteschoonmaak in Sint-Truiden is 260 ton grof huisvuil opgehaald. Opvallend, dat is de helft minder dan bij de start in 2007. De burgers sorteren beter en jonge gezinnen geven afgedankte spullen een tweede kans door het te verkopen op het internet. 3 Weken lang mochten de Truienaren hun vuilnis buiten zetten en werd het gratis opgehaald in 450 straten. Een zware klus voor de afvalophalers.