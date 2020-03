TVL Nieuws, 23 maart 2020

- Er is in het ZOL in Genk geen oververtegenwoordiging van bevolkingsgroepen van andere afkomst onder het aantal coronapatiënten in vergelijking met de samenstelling van de bevolking. Ook elders in Limburg blijkt dat cultuur en taal geen rol spelen in de verspreiding van Corona. Dat blijkt uit de cijfers van de ziekenhuizen.





- Het coronavirus eist 15 doden in Limburg. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag waarom Limburg de zwaarst getroffen regio in het land is.





- Mondmaskers geven een vals gevoel van veiligheid en handschoenen doen meer kwaad dan goed. Deze beschermingsmiddelen zijn enkel nuttig voor hulpverleners die in contact komen met besmette patiënten. Dat zegt een expert die is verbonden aan het Jessa Ziekenhuis in ons middagnieuws.





- Mensen hebben het nog altijd niet begrepen. De politie schrijft meer dan 100 processen-verbaal uit voor Limburgers die zich niet aan coronamaatregelen houden.





- En we hebben een gesprek met Hasselaar Ronny Verdoodt die in China al acht weken in quarantaine zit.