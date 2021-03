TVL Nieuws, 23 maart 2021

- Een verpleegster uit Genk is hardhandig opgepakt tijdens een anti-coronabetoging in Brussel. De vrouw dient klacht in tegen het politieoptreden nadat haar elleboog uit de kom raakte bij de arrestatie.- Komt er een nieuwe lockdown? Ondanks de coronamaatregelen blijven besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen. Volgens expert Geert Molenberghs zal de overheid moeten ingrijpen in alle sectoren.- Vooral in de scholen stijgt het aantal besmettingen. Liefst 200 scholen hebben leerkrachten en leerlingen in quarantaine. De Vrije Basisschool Mozaïek in Maasmechelen pleit voor een sluiting van de scholen.- Voeren is de beste leerling van de klas in de vaccinatiecampagne. Maasmechelen de slechtste. We vragen aan burgemeester Raf Terwingen hoe dat komt.- En hoe ziet de toekomst eruit voor de Limburgse sterrenrestaurants? We zoeken het antwoord in de keuken van onze topchefs in de nieuwe TVL-reeks de Stand van de Sterren.