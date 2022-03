TVL Nieuws, 23 maart 2022

- In Bilzen blokkeert de omzet bij de handelaars langs de Tongersestraat door wegwerkzaamheden.- Minister Annelies Verlinden komt in Genk jongeren warm maken voor het leger nu in Europa een oorlog woedt.- Bistro Phillippe in Alken is opgenomen in de nieuwe culinaire gids van Jeunes Restaurateurs d'Europe. Het is een verzameling van 350 jonge chefs, die verspreid over 15 Europese landen, worden geselecteerd omwille van hun passie voor de verfijnde keuken. - De Japanse Tuin in Hasselt opent tien dagen vroeger dan normaal en er werd al meteen een huwelijksaanzoek gedaan.- En Europees Kampioene meeuwenschreeuwen Bregje Iding uit Hasselt wil zondag 24 april haar titel verlengen.