TVL Nieuws, 23 maart 2023

- Op drie weken tijd hebben zich al 27 slachtoffers van verkrachting gemeld in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Genk. Het jongste slachtoffer is een meisje van 10.





- Busreizigers tonen begrip voor de spontane staking nadat een buschauffeur in Genk het slachtoffer werd van bruut geweld. Vlaams parlementslid Chris Janssens stelt voor om alle busbestuurders uit te rusten met een bodycam.





- Het parket Limburg start een onderzoek naar het verdacht overlijden van een tachtiger uit Heers. Drie familieleden van de man zijn opgepakt en weer vrijgelaten.





- In Hasselt wordt parkeren weer gratis op zondag. Hasselaren krijgen ook een parkeertegoed van 100 euro op andere dagen.





- En nog in Hasselt gaan we eten in het eerste Afrikaanse restaurant in Limburg.