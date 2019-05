TVL Nieuws, 23 mei 2019

In Wijchmaal bij Peer wil het Nederlandse landbouwbedrijf Kipster naar eigen zeggen de meest dier-,mens-en milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld bouwen. Het bedrijf heeft al vestigingen in Nederland, dit wordt de eerste in België, met zo'n 24.000 kippen. Burgemeester Steven Matheï is opgetogen met het nieuws en maakt zich sterk dat er in zijn stad wel een draagvlak is voor de komst van een kippenboerderij in tegenstelling tot andere Limburgse gemeenten waar de kippenstallen voor het nodige protest zorgden.