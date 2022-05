TVL Nieuws, 23 mei 2022

Chef-kok Pajtim Bajrami uit Sint-Truiden opent restaurant Otoro in Hasselt op de plaats waar sterrenchef Luc Bellings vandaag De Vork heeft. Bellings geeft vandaag zijn ster terug op de dag dat Michelin de erkenningen uitdeelt. Dat Bellings stopt was al langer bekend, hij verhuist naar Spanje. Maar dat Bajrami de zaak overneemt en er ook gaat wonen, is toch wel een verrassing. De voormalige kok van Stadt van Luijck in Sint-Tuiden was in Château de Mirwart in het Luxemburgse Saint-Hubert aan de slag. Maar deze unieke kans kon ie niet laten liggen, zegt Bajrami die eindelijk samen met zijn vrouw een zaak zal runnen en de ambitie voor een ster blijft uitspreken.