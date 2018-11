TVL Nieuws, 23 november 2018

Afgelopen nacht waren er weer twee branden in Alken. Het gaat al om de vierde en vijfde brand in Alken op korte tijd. Deze keer kwam de eerste oproep binnen bij de brandweer rond één uur: een schuur van een hoeve in de Bulsstraat stond in lichterlaaie. Een paar minuten later, kwam een tweede oproep binnen: een houtstapel (ook in de Bulsstraat) stond in brand. Over de oorzaak van de branden, is nog niets geweten. Meer info in onze nieuwsuitzending om 12 uur 30.