TVL Nieuws, 24 april 2019

Een schapenhouder in Wauberg (Peer) heeft unieke beelden van een wolf kunnen maken met een wildcamera. Volgens het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) gaat het om het mannetje August. Op de beelden is duidelijk te zien hoe August wil toeslaan, maar aarzelt wanneer hij de schrikdraad opmerkt. De veehouder had zijn schapenweide omheind voor hij op vakantie vertrok. Zijn zoon had de wildcamera geplaatst aan de omheining. Wie meer informatie wil over het plaatsen van een wolvendraad kan op dinsdag 7 mei om 19u terecht in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen, voor een info-avond van Welkom Wolf en het Natuurhulpcentrum. Later volgt meer in het TVL Nieuws.