Vanochtend kon u van thuis uit de herdenkingsplechtigheid van An en Eefje live volgen via TV Limburg. De Hasseltse meisjes verdwenen dag op dag 25 jaar geleden, een jaar later werden hun levenloze lichamen teruggevonden. Vooral de speech van Paul Marchal de vader van An greep de tweehonderd genodigden in het cultureel centrum van Hasselt naar de keel. Marchal richtte zich vooral tot alle slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook vond hij het belangrijk dat An en Eefje nooit vergeten mogen worden, ook niet door de jonge generaties.