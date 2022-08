TVL Nieuws, 24 augustus 2022

De brandweerzones in Limburg stevenen af op een recordjaar met het aantal wespennesten die verdelgd moeten worden. In Limburg werden dit jaar al meer dan 13.000 nesten vernietigd. In vergelijking met vorig jaar waren er dat maar 2.600. Het droge voorjaar en de warme zomer zorgen dit jaar voor een piek. In alle zones in Limburg zijn er nu wachtlijsten met meer dan 700 aanvragen.