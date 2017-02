TVL Nieuws, 24 februari 2017

Rukwinden zorgen voor schade op verschillende plaatsen in Limburg. In Lummen raakt een vrouw gekneld in haar auto onder een omgewaaide boom en in Riemst wordt een vrachtwagen uiteen gereten door de wind.Inwoners van Tongeren protesteren tegen de bouw van reuzegrote windmolens in hun achtertuin. Het gaat om staketsels die twee keer zo groot zijn als de gekende windmolens.Zuhal Demir wordt mogelijk de nieuwe staatssecretaris voor gelijke kansen en armoedebestrijding. Bart De Wever draagt haar vanavond voor op de partijraad van N-VA.En in Tessenderlo houden leerlingen een hond in de klas. Volgens de school wordt er nu beter opgelet en halen de leerlingen betere resultaten.