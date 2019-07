TVL Nieuws, 24 juli 2019

Met een maximumtemperatuur van 39,9 graden was het vandaag de warmste dag ooit in Limburg. Deze temperatuur werd om iets over vier uur namiddag gemeten in het officiële meetpunt van Kleine Brogel in Peer.



Jezelf hydrateren en verfrissen is een absolute must tijdens deze extreem hete dagen. Heel wat mensen zoeken dan ook heel de dag lang verkoeling in het zwembad. Uitbaters spelen daar handig op in en houden hun zwembaden vandaag en morgen open tot middernacht.



Sporten wordt afgeraden bij deze tropische temperaturen. Heel wat wedstrijden en sportkampen voorzien daarom een aangepast programma. Dat geldt ook voor de vele jeugdbewegingen die in onze provincie op kamp zijn.



André Smets uit Riemst heeft dan weer geen last van de hitte. Hij heeft namelijk een eigen mergelgroeve waar het constant 11 graden is.



En in Leopoldsburg hebben militairen vanmorgen een baileybrug van 13 ton met een hijskraan op twee containers geplaatst. De brug dient als decor voor de tweede editie van "De Grote Rappèl", een totaalspektakel over de Tweede Wereldoorlog dat in september in première gaat.