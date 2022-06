TVL Nieuws, 24 juni 2022

In Beringen is tussen 2014 en 2020 meer dan 80 hectare bos gekapt. Dat komt neer op 120 voetbalvelden. Beringen is daarmee de derde grootste ontbosser van Vlaanderen en daarover is veel te doen. Groen Beringen klaagt de situatie aan en vraagt het stadsbestuur niet zo gemakkelijk kapvergunningen toe te staan. Schepen van Milieu Tijs Lemmens ontkent de cijfers niet. Maar hij vraagt begrip en zegt dat er werk gemaakt wordt van herbebossing, ondermeer in Korspel en in Beverlo.