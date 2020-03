TVL Nieuws, 24 maart 2020

De bekende Nederlandse muzikant Rick De Leeuw is bezig aan een nieuw album. Vanuit Heks bij Heers waar hij woont, staat hij in contact met de drummer in Leuven en de bassist in Antwerpen. En dat via Whatsapp of Skype. Normaal zou de band van Rick De leeuw nu op tournee zijn. Maar alles is afgelast, het coronavirus weet u wel. De bandleden die nu werkloos thuis zitten, knutselen dan maar een nieuwe album in elkaar. Met een social distancing van kilometers. En het resultaat is anders dan de vorige plaat. Of hoe de crisis een opportuniteit werd.