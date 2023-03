TVL Nieuws, 24 maart 2023

Verschillende sportactoren stappen naar de rechtbank tegen het totaalverbod rond gokreclame in de sport. De Pro League in het voetbal, de Basketliga, drie wielerteams en de organisator van de European Open in Antwerpen. Ze vrezen dat een totaal gokreclameverbod de sport zal schaden. Vanaf 1 juli wordt de meeste reclame voor gokbedrijven verboden. Over twee jaar mag er geen gokreclame meer te zien zijn in sportstadions. En in 2028 moet gokreclame volledig weg op shirts van sportteams.