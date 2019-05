TVL Nieuws, 24 mei 2019

- In Oudsbergen raakt een man gewond nadat hij op klaarlichte dag in z'n slaapkamer aangevallen wordt door een inbreker. - Hasselaar Glen Nelis wil niet gaan bijzitten zondag en looft een beloning uit voor wie hem wil vervangen. - Alle partijvoorzitters zijn het eens: na 26 mei moet er een inhaaloperatie worden uitgevoerd om de mobiliteit in Limburg te verbeteren. Dat blijkt op het Grote Voorzittersdebat van Het Belang van Limburg en TV Limburg. - In Sint-Truiden leren 300 leerlingen de boerenstiel. - En we trekken naar Imago Tijl. De bekende dansgroep uit Pelt bereidt zich voor op haar 31ste dansshow.