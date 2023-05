TVL Nieuws, 24 mei 2023

Een braakliggend terrein in Winterslag bij Genk is omgevormd tot een echte ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Het project Giraff is een samenwerking van Beweging.net en Stebo. Het is de bedoeling dat de buurt hier samenkomt en de moestuin ook onderhoudt. Voor de kinderen uit de wijk is het een mooie locatie om buiten te spelen.