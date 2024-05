TVL Nieuws, 24 mei 2024

"De crisis in de kinderopvang is te danken aan 20 jaar cd&v-beleid. Het is hoog tijd voor een minister van een andere partij". Dat zegt Groen. De cd&v is het met die kritiek niet eens. De afgelopen jaren is het budget voor kinderzorg verdubbeld, van 500 miljoen naar 1,1 miljard. In ons mini-debat stonden Nawal Farih en Dirk Opsteyn lijnrecht tegenover elkaar. Inzet van de discussie: hoe houden we de kinderopvang betaalbaar voor jonge ouders en wat doen we aan het tekort aan plaatsen en aan de kwaliteit van de kinderopvang? Het kostte twee jaar geleden cd&v-minister van Welzijn Wouter Beke de kop.