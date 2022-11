TVL Nieuws, 24 november 2022

- Heel het land wil dat Leandro Trossard een basisplek bij de Rode Duivels krijgt. We blikken vooruit op de eerste wedstrijd van de Duivels in Qatar. - Rick de Leeuw kijkt vanavond niet naar de wedstrijd België - Canada. De bekendste inwoner van Heks met een groot hart voor voetbal laat het WK aan hem voorbijgaan uit protest tegen de wantoestanden.- Pelt is de populairste fietsgemeente in Limburg. Op een fietsteller in de gemeente zijn in een jaar tijd 500.000 fietsers geteld. - In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen herstelt een oehoe van een verkeersongeval in Bilzen.- En Hasselt bespaart niet op kerstverlichting. Het gemeentebestuur zet volop in op sfeer in de binnenstad en de meeste verlichting gebeurt met LED-lampen.