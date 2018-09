TVL Nieuws, 24 september 2018

Het Federaal Planbureau waarschuwt voor een stroomtekort in november. Dat wil zeggen dat het niet onwaarschijnlijk is dat er in sommige gemeenten bepaalde uren geen stroom zal zijn. Dat bevestigde het Planbureau aan de nieuwsredactie van de VRT. Als er niet voldoende stroom is, treedt het zogenaamde afschakelplan in werking. De overheid heeft België in acht schijven ingedeeld, bij een werkelijk stroomtekort wordt de elektriciteit in één schijf uitgeschakeld. Eerst is schijf acht aan de beurt.In die schijf zitten meerdere Limburgse gemeenten als: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Diepenbeek, Bree, Hoesel, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Overpelt, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. Die gemeenten zouden dan tussen de piekmomenten van 17 en 20 uur zonder stroom zitten. De bewoners worden ten laatste een dag voordien verwittigd, moest het zover komen. Het afschakelingsplan heeft als doel het evenwicht van het netwerk in stand te houden om een ‘algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading van het land te vermijden,’ schrijft de FOD Economie.