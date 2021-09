TVL Nieuws, 24 september 2021

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een nieuwe vergunning afgeleverd voor het motorcrossterrein Hondapark, op de grens van Ham en Olmen. Die moest sluiten nadat de Raad van State de vergunning introk na klachten van een natuurvereniging over geluidsoverlast. Het Hondapark van Olmen is al sinds jaren ’70 een begrip en was sedert 1989 vergund. De recentste milieuvergunning verliep in 2019, waarna de uitbater een hernieuwingsprocedure opstartte. De Deputatie van de provincie Antwerpen verleende een milieuvergunning op 22 juni 2017, waarna een beroep volgde door enkele verenigingen en particulieren uit de buurt. Niettemin verleende de minister in beroep alsnog een vergunning op 10 januari 2018. De Raad van State vernietigde in februari van dit jaar echter die beslissing, omdat ze van mening was dat de beoordeling van de mogelijke geluidshinder onzorgvuldig gebeurde. Nieuwe vergunning Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigt vandaag aan dat ze een nieuwe vergunning aflevert voor het Hondapark. Demir levert een vergunning af voor één omloop voor hoogdynamische motoren voor trainingen van 1800 meter, één beginnersomloop voor minder dynamische motoren van 600 meter en één mini-omloop voor kinderen van 300 meter. De geluidshinder van de vergunde activiteiten wordt door de minister als aanvaardbaar beoordeeld. ”Rondom het terrein zijn immers bermen met houtkanten voorzien, en in het noorden ook een bosstrook van 80 meter”, aldus Demir. “Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op een afstand van 810 meter.” Derde motorsportdossier Het is al het derde motorsportdossier in Vlaanderen dat werd aangepakt. Eerder leverde Demir al omgevingsvergunningen af voor het motorcrosscircuit in Lommel en het GLOSSO-circuit in Arendonk. “De auto- en motorcrosswereld kampt door enkele rechtbankuitspraken nog met vele uitdagingen als het gaat over vergunningen. Deze vergunning zorgt alvast voor iets meer zuurstof voor de sport. Vlaanderen heeft een mooie geschiedenis in de motorsport, maar ook in de toekomst moet de sport een plaats kunnen hebben in Vlaanderen”, besluit Demir. In februari startten buurtbewoners met een petitie om het circuit open te houden. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 21/02/2021: