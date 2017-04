TVL Nieuws, 25 april 2017

In Donk bij Herk-de-Stad is een duiventil in brand gestoken. Er werden daarbij wellicht brandversnellers gebruikt. 220 duiven kwamen in de vlammen om. Het is nog onduidelijk wie het gemunt heeft op de duiven van Bert Geerdens. In de duivensport circuleren hoge bedragen. De eigenaar was op korte tijd een succesvol melker geworden.