TVL Nieuws, 25 april 2023

"Het is een blamage voor Hasselt dat geen enkele gemeente met ons wil fusioneren, behalve Kortessem". Dat zegt cd&v-gemeenteraadslid Tom Vandeput in de aanloop naar een eerste stemming over de fusie vanavond op de gemeenteraad in Hasselt. Volgens Vandeput is de fusie tussen Hasselt en Kortessem too little, too late. Het leeft niet bij de Hasselaren. Niemand ligt er wakker van. Het is een fusie voor de centen en niet voor de mensen. Forse kritiek van het CD&V-kopstuk wiens partij in Hasselt wel in de oppositie zit, maar in Kortessem de burgemeester en de grootste pleitbezorger van de fusie levert. Opvallend is dat Vandeput over de fusie geen goed woord over zijn lippen krijgt, maar op de gemeenteraad vanavond toch voor de fusie zal stemmen.