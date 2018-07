TVL Nieuws, 25 juli 2018

- Hittegolf of niet. Er moet ook nog gewerkt worden. Zo wordt op de E313 tussen Beringen en Lummen gewoon verder asfalt gelegd. - Door de aanhoudende droogte staan in Limburg al heel wat vijvers droog. En dat is slecht nieuws voor de vissen. - Het is een drukke periode voor de Limburgse dierenasielen. Ze worden overspoeld door gedumpte dieren. - En in Lommel werken glasblazers in extreme hitte aan een kunstwerk.