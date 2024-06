TVL Nieuws, 25 juni 2024

Het parket heeft de klacht van de sportleerkrachten van de Sportschool in Hasselt tegen algemeen directeur Carlo Gysens geseponeerd. In een WhatsApp- groep zouden ze zich schuldig gemaakt hebben aan racistische, seksistische en discriminerende uitspraken over collega's en leeringen. 7 leerkrachten dienden klacht in, omdat er volgens hen sprake was van schending van het briefgeheim en het bekendmaken van feiten uit het privé-leven met lasterlijke en eerrovende bedoelingen. Na meer dan een jaar kan een punt gezet worden achter de zaak, die voor veel beroering zorgde en begint de sportschool met een propere lei. Opvallend, uiteindelijk vielen er geen ontslagen.