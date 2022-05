TVL Nieuws, 25 mei 2022

- De helft van de bewoners van de gevangenis van Hasselt heeft een verslavingsprobleem. Dat zegt directeur Paul Dauwe tijdens een gesprek met onze redactie naar aanleiding van het opdoeken van een drugsnetwerk dat geleid werd vanuit de Hasseltse gevangenis. - Het is nog niet duidelijk of een 44-jarige vrouw langer wordt aangehouden op verdenking van de moord op haar verloofde in Lummen. Haar advocaat wil bijkomende onderzoeksdaden zien alvorens te pleiten.- In Lommel moet een jobbeurs voor bewoners van asielcentra de openstaande vacatures in Noord-Limburg helpen invullen.- De Vis Factorij uit Riemst gaat als eerste in Limburg verse vis aan huis leveren.- En steeds meer Limburgse cafés schakelen over op tankbier. Het is een goedkoper en ecologischer alternatief voor de brouwerijen.