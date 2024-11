TVL Nieuws, 25 november 2024

Einde van een tijdperk in Tongeren want daar stopt Roger Swerts na meer dan 30 jaar met optreden. Op zijn 76ste vindt de zanger en conferencier dat het genoeg geweest is. De nieuwjaarsconference TB wordt het laatste wapenfeit van Roger. Hij hoopt de twee voorstellingen in de Velinx in Tongeren volledig uit te verkopen om zo in schoonheid afscheid te kunnen nemen.