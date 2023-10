TVL Nieuws, 25 oktober 2023

In Hasselt hebben heel wat gezinnen op dit moment last van problemen met het water. De Watergroep vraagt om tijdens de storing alle kranen dicht te houden. De oorzaak is een probleem bij geplande werken aan de leiding in Nieuwerkerken.Bij de werken is er een afsluiter van een toevoerleiding kapot gegaan, zo meldt de Watergroep. "Daardoor hebben we alle betrokken toevoerleidingen moeten stilleggen, waardoor een groot gebied geen weinig of geen druk op de waterleiding heeft."De storing doet zich voor in Hasselt, Kuringen, Kuringen Heide en Stokrooie. Enkele bewoners hebben al sinds gisteravond geen water. "De stad is op de hoogte, en we lossen het probleem op tegen deze namiddag," aldus de Watergroep. In de tussentijd is het best om geen water te verbruiken tijdens de storing.