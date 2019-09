TVL Nieuws, 25 september 2019

- De Limburgse Sofie Mulkers is op vakantie in Tunesië via Thomas Cook, maar ze weet niet of ze de komende dagen naar huis kan terugvliegen. Ook andere toeristen ter plekke krijgen geen informatie en voelen zich in de steek gelaten. De Belgische poot van de touroperator heeft ondertussen bescherming gevraagd tegen haar schuldeisers.- Steenbakker Vandersanden uit Bilzen doet het uitstekend en verdubbelt de omzet naar 200 miljoen euro. - De stad Genk bindt de strijd aan met de honderden wilde schildpadden op haar grondgebied. De diertjes worden gevangen, maar niet gedood.- In Hasselt hebben ze er een nieuwe attractie bij want fietsers moeten in Kuringen door vier containers rijden wegens werken aan de spoorwegbrug.- En Mark Coenen, opleidingshoofd journalistiek van hogeschool PXL, heeft met 'Italië voor idioten' voor het eerst een boek geschreven.