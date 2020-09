TVL Nieuws, 25 september 2020

- 18 Limburgse burgemeesters zijn van plan om fusiegesprekken aan te knopen met andere gemeenten of voeren nu al fusiegesprekken. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zegt in ons middagnieuws dat de recente fusies succesverhalen zijn.- De Universiteit Hasselt roept haar studenten op om de corona-regels van de Veiligheidsraad niet op te volgen. De Universiteit meent dat het niet het moment is voor versoepelingen.- En ook het ziekenhuis Maas-Kempen doet een oproep om de veiligheidsmaatregelen te blijven respecteren. Ze zetten hun oproep kracht bij met een dansje op de Jerusalema.- In Lanaken is een inwoner uitgeschakeld door speciale eenheden van de politie nadat hij een ware ravage aanrichtte omdat een deurwaarder zijn wagen wilde takelen.- En we hebben een portet van Jess Thorup, de nieuwe trainer van Racing Genk.