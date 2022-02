TVL Nieuws 26-02-2022

Een Oekraiënse vrouw uit Paal is naar de Poolse grens afgereisd om daar haar moeder op te halen. Haar stiefvader moet ze noodgedwongen achterlaten in Oekraïne. Hij is 59 en mag het land niet verlaten. Hij moet mee vechten tegen het Russische leger. Svitlana kwam 20 jaar geleden naar België en woont al 10 jaar in Beringen. Haar reis is een groot avontuur. Aan de grens met Polen staan lange files. Het aantal Oekraiëners dat gevlucht is naar het buitenland is opgelopen tot meer dan 120.000.